Buonconvento la Coop riapre dopo 4 mesi di lavori

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)(Siena), 3 ottobre 2024 – Tutto pronto per il taglio del nastro per il punto venditadi(via di Bibbiano) che giovedì 3 ottobre alle 8.30alle vendite, completamente rinnovato, con un intervento di ristrutturazione durato oltre quattro. Il punto vendita è stato presentato oggi alla stampa, alla presenza di Riccardo Conti, sindaco di, Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di UniFirenze e di Grazia Lippi, presidente della sezione soci Crete Valdarbia. "Un supermercato rinnovato e accogliente, rispettoso dell’ambiente, che offre ai residenti e a tutta la comunità un servizio più efficiente: ringraziamo UniFirenze per l’impegno verso la riqualificazione di questo punto vendita e per l’attenzione al nostro territorio e alle filiere che lo caratterizzano.