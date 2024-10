Boris Johnson rivela | La regina Elisabetta II aveva un cancro alle ossa

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’ex primo ministro britannicoha violato il protocollo realendo che laII era malata diprima della sua morte.lo ha scritto nel suo libro di memorie Unleashed, in uscita il 10 ottobre, di cui alcuni estratti sono già stati pubblicati sul quotidiano Daily Mail. L’ex premier Tory si è dimesso formalmente solo due giorni prima della morte diII nel settembre 2022. «Sapevo da un anno o più cheuna forma di, e i suoi medici erano preoccupati che in qualsiasi momento potesse avere un rapido declino», si legge nell’estratto. La rilevazione diè la prima dichiarazione pubblica da parte di un ex alto funzionario del governo su quale potrebbe essere stata la causa della morte della. Nel suo certificato di morte è indicata come «vecchiaia».