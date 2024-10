Bertolucci | La forza di Sinner è la solidità mentale ma per quanto tempo potrà reggere questa situazione?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)in difesa di. Sulla Gazzetta dello Sport, l’ex tennista, oggi commentatore tecnico per Sky Sport, si chiede perancorasarà in grado dila pressione. Nell’ultimo periodo, tra caso doping, attacchi più o meno velati dei colleghi, e il ricorso della Wada, la tenutadell’italiano è stata messa a dura prova.: “La base del successo dicontinua a essere la” Scrivesulla Gazzetta: Non si raggiunge per caso la prima posizione del ranking mondiale del tennis se non si posseggono delle qualità fenomenali, impossibili anche soltanto da immaginare per una persona normale.