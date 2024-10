Batosta terribile per Sinner | non c’è mai pace

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)per: gli ultimi impegni della stagione per il tennista azzurro sono complicati. Nienteper l’altoatesino Jannikha vissuto e sta vivendo un 2024 dai due volti. Ha iniziato alla grande vincendo l’Australian Open, il primo Slam della sua carriera; ha continuato con delle polemiche per via della rinuncia alle Olimpiadi, poi è uscito fuori il caos della positività. Forte com’è ha vinto anche gli Us Open prima di ingoiare la decisione della Wada di fare appello contro l’assoluzione per il Clostebol. Insomma, alti e bassi, una montagna russa di emozioni.per(Lapresse) – Ilveggente.itAdesso ci apprestiamo a vivere gli ultimi tre mesi dell’anno e oltre alla Coppa Davis e alle Atp Finals, Jannikgiocherà anche il Masters 1000 di Pechino, un appuntamento sicuramente importante al quale l’altoatesino tiene molto.