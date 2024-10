Atp Pechino vince Alcaraz | Sinner battuto in tre set

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Carlosuna battaglia incredibile di oltre tre ore contro Jannikcon il punteggio di 6-7, 6-4, 7-6 e si aggiudica l’Atp di. Finale spettacolare fra i primi due tennisti del seeding, che hanno dato vita a una partita in bilico fino all’ultimo punto. L’altoatesino ha dovuto inseguire già dal primo set, finendo sotto di un break. Proprio quando il parziale sembrava in mano allo spagnolo, ha strappato il servizio risalendo da 2-5 a 5-5 prima di chiudere al tiebreak salvando anche due set point. Il talento di Murcia ha alzato rapidamente il livello in avvio di secondo, andando a palla break in quasi tutti i turni del suo avversario prima di chiudere 6-4. Carlosnella finale (Getty Images).