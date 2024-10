Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nelle sue prime dichiarazioni pubbliche da quando è stato scarcerato, il fondatore diJulianha detto di essere stato liberato dopo anni di detenzione perché “midi”. “Oggi nonlibero perché il sistema ha funzionato”, ha detto il 53enne australiano durante il suo discorso al Consiglio d’Europa a Strasburgo, in Francia, “oggilibero dopo anni di detenzione perché midi, midi aver cercato informazioni da una fonte”.è stato rilasciato a giugno dopo aver trascorso cinque anni in un carcere britannico. Si èdi aver ottenuto e pubblicato segreti militari statunitensi come parte di un accordo con i procuratori del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.