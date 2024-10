Ventura e Porta che guida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’equipaggio composto da Nicolae Monicasi è aggiudicato la "Green Race Endurance" di sabato scorso, con il primo dei due risultato il migliore anche nella prova della "Green Climb Hill". Sono i risultati della terza edizione della "Green Race – Percorsi Pratesi", organizzata come di consueto dall’Aci Prato ed andata in archivio lo scorso fine settimana. Come nelle precedenti edizioni, si è trattato di una gara di regolarità a media riservata in primis alle vetture ad alimentazione elettrica, ibrida o endotermica e non caratterizzata dalla velocità di punta.