Superbonus decadenza dal beneficio in caso di omesse comunicazioni energetiche e sismiche

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nonostante ilsia destinato a concludersi nel 2025, continuano a emergere difficoltà nella sua applicazione. Un recente decreto ha introdotto nuovi obblighi comunicativi per i beneficiari, con gravi sanzioni indi mancato rispetto, incluse multe e ladal. I nuovi obblighi introdotti per ilriguardano specificheaggiuntive che i beneficiari devono inviare, e variano in base al tipo di intervento realizzato (energetico o sismico) e al periodo in cui è stata presentata la Cilas. La legge I nuovi obblighi comunicativi sono stati introdotti dal Dl 39/2024 entrato in vigore il 30 marzo 2024. Tali obblighi sono stati resi operativi dal Dpcm emanato il 17 settembre 2024 e pubblicato il 26 settembre.