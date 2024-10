Stellantis blocca la 500e a Mirafiori | operai in sciopero Tavares convocato alla Camera e Calenda esulta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 1 ottobre 2024) Le storiche carrozzerie di, a Torino, sono ferme: almeno fino al primo novembre, restata la produzione della 500 elettrica. «C’è una mancanza di ordini legata all’andamento del mercato elettrico in Europa, che è profondamente in difficoltà», fa sapere. Contro le politiche dell’azienda e il ricorsocassa integrazione, i sindacati del settore automotive hannounogenerale il 18 ottobre. Una settimana prima, l’amministratore delegato Carlosè stato chiamato in audizione,, nella commissione Attività produttive.innanzitutto Azione, primo tra i partiti a spingere per una convocazione di