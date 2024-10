Sins of a Solar Empire 2 siete pronti a tornare a combattere nello spazio profondo?

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’evoluzione di “of a2” ha lasciato molti perplessi: la sua uscita ufficiale in accesso anticipato sull’Epic Games Store è avvenuta quasi in sordina, con una versione 1.0 che, per molti, era ben lontana dall’essere completa. Mancava una fazione cruciale, il gioco necessitava di diverse rifiniture, e il pubblico attendeva con impazienza una release più solida. Fortunatamente, con l’arrivo su Steam, “of a2” si è finalmente mostrato in tutta la sua brillantezza. Il primo “” e le sue espansioni erano già riusciti nell’impresa di coniugare il ritmo frenetico degli strategici in tempo reale (RTS) con la profondità gestionale dei 4X. La miscela tra battaglie spaziali e la costruzione di un impero intergalattico era un equilibrio affascinante, tanto che molti si chiedevano se ci fosse davveroper un sequel.