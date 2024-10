Shakhtar Donetsk-Atalanta Pusic | Giochiamo contro una delle più forti in Europa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) “L’ha vinto l’League, è unasquadre piùche ci sono in. Nella rosa ha dei giocatori moltoa livello individuale, hanno un loro modo di giocare. Ogni partitadi loro è difficile, ma siamo pronti, sarà una gara davvero interessante”. Così Marinoin conferenza stampa ha presentato la sfida tra, valida per la seconda giornata di Champions League. Il tecnico degli ucraini, che nel primo turno hanno affrontato il Bologna, pareggiando, ha aggiunto: “Il Bologna gioca in modo simile all’: parliamo di una squadra disciplinata,di loro abbiamo strappato un buon pareggio. Pur giocando in maniera simile, l’è comunque diversa dal Bologna, sarà una gara interessante”.: “unapiùin” SportFace.