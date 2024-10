Semenyo rimane umile nonostante l’inizio della stagione in Premier League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 1 ottobre 2024) 2024-10-01 08:53:09 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La stella del Bournemouth Antoinedice di essere grato di giocare nel miglior campionato del mondo dopo aver segnato nella vittoria per 3-1 contro il Southampton. I Cherries, che avevano faticato a convertire buone prestazioni in punti al, hanno finalmente visto i loro sforzi ripagati in casa cone il nuovo acquisto Evanilson entrambi a referto. Parlando a Sky Sports dopo la partita, il 24enne ha riflettuto sul buon iniziosquadra nella2024-25 e sul suo viaggio verso la. Ha detto: “Abbiamo giocato due partite precedenti qui e sentivamo di aver giocato bene, ma non abbiamo ottenuto i tre punti.