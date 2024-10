Salto con gli sci sabato Lara Malsiner e Alex Insam hanno un appuntamento con la storia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024)5 ottobre 2024 potrebbe essere una data epocale per l’Italia degli sport invernali, seppur nella versione estiva di uno di essi. Per la prima volta nella, un azzurro può vincere la classifica generale di un massimo circuito delcon gli sci. Si parla di Summer Grand Prix, ma come già spiegato nelle scorse settimane, queste competizioni sono de jure equivalenti alla Coppa del Mondo, pur non avendone lo stesso prestigio e valore tecnico de facto. Non lo si puntualizza certo per sminuire quanto sta accadendo, bensì per onestà intellettuale e per contestualizzare appieno quanto potrebbe compiersi. La “go-to-gal” è soprattutto(con Annika Sieff) a fare da potenziale back-up. Le due italiane sono rispettivamente prima e seconda nella graduatoria assoluta femminile del GP, rispettivamente con 238 e 196 punti.