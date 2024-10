Rissa al polo scolastico I presidi scrivono al prefetto E arriva il progetto sul disagio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ore 12, suona la campanella per il Datini. A seguire sono usciti gli studenti di Dagomari e Gramsci-Keynes. Dalla prossima settimana nelle tre scuole deldi via Reggiano entreranno a regime gli orari definitivi: alle 14 un esercito di cinquemila studenti si riverserà fuori dalle classi e il rischio che qualcosa possa innescare una nuova scintilla, dopo lache venerdì ha scosso l’intera comunità scolastica è altissimo. Ieri non si sono verificati problemi, anche grazie ai pattugliamenti di carabinieri e polizia. Ma i dirigenti chiedono uno sforzo in più: ieri mattina il preside del Gramsci-Keynes Stefano Pollini, del Datini Francesca Zannoni e del Dagomari Claudia Del Pace hanno inviato una lettera a firma congiunta alper chiedere un servizio di sorveglianza continuo.