Positivo all’alcoltest ma era colpa del Valium | assolto automobilista coinvolto in un incidente mortale

(Di martedì 1 ottobre 2024) Curno.perché il fatto non sussiste: ovvero, la sera in cui perse la vita Mauro Molinari, ristoratore 55enne di San Giovanni Bianco, N.B. non era ubriaco. Lui si è sempre professato astemio, ma gli esami a cui venne sottoposto quella sera in pronto soccorso registrarono un tasso di alcol nel sangue pari a 1,58. Secondo una consulenza prodotta dalla difesa può capitare un falsonel caso in cui, come accaduto al 32enne, venga somministrata una flebo die dallo stesso braccio venga poi effettuato il prelievo di sangue. La notte dell’, intorno alle 3, Molinari stava tornando a casa dopo aver lavorato ad un evento. N.B., all’epoca 27enne, stava percorrendo la Dalmine-Villa d’Almè a bordo della sua Golf.