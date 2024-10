Politiche giovanili | parte il percorso verso il premio Città italiana dei Giovani 2025

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pisa, 1° ottobre 2024 – Il prossimo venerdì 4 ottobre, alle ore 17, si svolgerà in Sala Baleari la prima riunione operativa per la stesura del progetto che il Comune di Pisa presenterà per l’edizionedeldei'. "L’incontro - spiega l’assessore alleFrida Scarpa - sarà il primo di una serie di appuntamenti che serviranno a definire il progetto che presenteremo per ildei', con l’obiettivo di costruire una proposta competitiva che metta i nostrial centro dellacipazione e della vita pubblica e amministrativa cittadina".