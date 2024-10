Ottobre in rosa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Giallo, arancione e rosso delle foglie o marrone delle castagne. Eppure, il colore ufficiale del mese diè il, infatti, è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. Trentuno giorni in "" per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce, dei sani e corretti stili di vita e anche del finanziamento alla ricerca scientifica per trovare soluzioni di cura sempre più efficaci. Tra questi, il tumore al seno è la neoplasia più frequente nel genere femminile: nel 2023 sono state oltre 55mila le nuove diagnosi registrate. Da Fondazione Veronesi alla Fondazione IEO Monzino fino alla Lilt, sono numerose le iniziative, le consulenze e le visite gratuite dedicate alle cittadine di Milano e di tutta la Lombardia. Occasioni assolutamente da non perdere.