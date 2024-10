Napoli incidente in via Brin | donna di 43 anni investita da un’auto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 –mortale questa mattina in via: unadi 43è deceduta dopo essere stata travolta da una Fiat Panda. Secondo quanto ricostruito, aveva appena accompagnato i suoi due bambini a scuola. Le ambulanze si sono precipitate sul luogo del sinistro, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta effettuando un sopralluogo per i rilievi del caso. Si tratta del ventunesimomortale del 2024 a. Solo sabato scorso, un 72enne è deceduto dopo essere stato investito da un'auto guidata da un 31enne in via Cinthia, nel quartiere di Fuorigrotta a