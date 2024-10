Mo | Hamas ' attacco Iran eroico risposta degna ad azioni Israele'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gaza, 1 ott. (Adnkronos) -ha definito l'missilisticoiano sul territorio israeliano un'operazione "eroica" e una "" alledello Stato ebraico. "Noi, rappresentanti del Movimento di resistenza islamica- scrive il gruppo in un messaggio su Telegram - ci congratuliamo con Teheran per aver portato a termine l'eroica operazione effettuata dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) lanciando missili verso il territori occupati inai crimini in corso da parte delle autorità israeliane contro i popoli della regione e in rappresaglia per il sangue versato eroicamente dal capo del politburo diucciso Ismail Haniyeh, dal leader del movimento sciita libanese Hezbollah Hassan Nasrallah e dal vice capo dell'Irgc Abbas Nilforoushan.