Medioriente le truppe di Israele entrano in Libano | Operazione mirata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024)lancia l'di terra in. L'Idf specifica di aver iniziato attacchi mirati contro Hezbollah. Il gabinetto di guerra di Tel Aviv parla di blitz limitato nel tempo e nello spazio, che non punta a occupare il sud del Paese confinante. Raid israeliani nella notte anche sulla Siria, con i media locali che riportano notizie di vittime a Damasco. La premier Meloni parla di "situazione drammatica" e preme per una de-escalation. Mentre per gli Stati Uniti queste operazioni portate avanti dall'esercito di Netanyahu sono in linea con il diritto didi difendersi.