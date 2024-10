Lo Young Boys prende la goleada dal Barcellona! L’Inter alla prossima

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Loperde 5-0 contro ile nel prossimo turno sfideràin casa. Doppietta per Lewandowski. DOMINIO SPAGNOLO – Non c’è partita a Montjuic tra. La squadra svizzera,avversaria delil 23 ottobre nella terza giornata di Champions League, esce a pezzi dall’incontro contro la squadra azulgrana. Match senza storie praticamente già nel primo tempo, che la squadra di Hansi Flick chiude sul 3-0, grazie alle reti di Lewandowski, Raphinha e Martinez. Nella ripresa, è ancora il centravanti polacco a calare la doppietta personale, mentre nel finale c’è spazio anche per l’autorete di Camara. Crisi nerissima per la squadra svizzera, che in campionato si trova addirittura al penultimo posto. Nel prossimo turno ci sarà, che, invece, ha vinto agevolmente contro la Stella Rossa per 4-0 a San Siro.