Lo Shakhtar teme l’Atalanta | Forte e aggressiva contro di noi parte favorita

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Solitamente noi siamo la squadrain campionato, ma in questo caso non è così”. Marino Pusic, allenatore bosniaco che guida loDonetsk, presenta così in conferenza stampa la sfida connella seconda giornata della League Phase di Champions League: rendendo merito alla Dea e ai suoi progressi europei che l’hanno portata fino al trionfo di Dublino. “Sappiamo che è una squadra molto” aggiunge Georgiy Sudakov, numero 10 e fantasista del club ucraino, “ha vinto l’Europa League, gioca con uno stile di gioco aggressivo in campo, ben più del Bologna (affrontato nella prima giornata pareggiando 0-0, ndr): energico, costruisce bene il gioco. Dobbiamo fare la miglior partita possibile, mostrando le nostre qualità nei duelli facendo grande attenzione al possesso palla”. “Hanno giocatori forti individualmente, sappiamo come pressano.