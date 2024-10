LIVE Sinner-Bu ATP Pechino 2024 in DIRETTA | il vincente sfiderà Alcaraz in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:42 Ben ritrovati amici di OA Sport. Appena conclusa la prima semimaschile con Carlosche piega per 2-0 il russo Daniil Medvedev. Lo spagnolo attende inuno tra Janniked il cinese Bu. Match che inizierà alle 13.00. A più tardi! Buongiorno e benvenuti nellatestuale della seconda semidell’ATP 500 ditra Jannike la rivelazione cinese Bu Yunchaokete. Primo confronto in assoluto tra i due, con ildel match che troverà inuno tra lo spagnolo Carlosed il russo Daniil Medvedev., ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento cinese da campione in carica e vuole scacciare convincendo sul campo le illazioni della WADA.