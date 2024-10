LIVE Inter-Stella Rossa 1-0 | clamorosa palla-gol per Mkhitaryan

Leggi tutta la notizia su inter-news

Inter-Stella Rossa è il match valido per la seconda giornata della Champions League 2024-2025: segui l'evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L'Inter di Simone Inzaghi sfida la Stella Rossa allenata da Vladan Milojevic. Il fischio d'inizio è previsto alle 21.00, si gioca allo stadio San Siro di Milano. Inter-Stella Rossa 1-0 38′ – GOL! Altro pallone rubato dall'Inter, con Taremi che va da Arnautovic, il quale di tocca serve. Ma l'armeno spara altissimo a cinque metri dalla porta. 35′ NON MALE! Altra conclusione dalla distanza, stavolta di Benji Pavard, che di destro ci prova, ma il pallone è controllato da Glazer. 33′ Destraccio di Zielinski, che stringe troppo la conclusione, la quale si spegne sul fondo e anche di parecchio.