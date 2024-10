Libano Meloni | Urgente de-escalation Italia farà la sua parte

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Giorgiaha parlato dopo l’inizio dell’incursione via terra dell’esercito israeliano nel sud del. “L’continuerà a lavorare con i suoi alleati per la stabilizzazione del confine tra Israele ee il ritorno degli sfollati alle proprie case”, ha affermato la presidente del Consiglio. “Una de-a livello regionale èe necessaria e l’continuerà a fare la suaanche in qualità di presidente del G7?. “La protezione dei civili resta la priorità così come garantire la sicurezza dei militari del contingenteno di Unifil presenti nel sud del”, ha aggiunto la premier seguita dalle dichiarazioni di Guido Crosetto. “Sto seguendo personalmente, istante per istante, l’evoluzione della situazione nel Sud delove, nelle ultime ore, abbiamo assistito ad una ulteriore intensificazione degli scontri.