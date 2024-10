Libano Israele avvia operazione di terra Usa | Blitz mirati

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024)ha lanciato lunedì sera un’di“limitata” nella zona di confine con il. Un raid che era stato preceduto in giornata da attacchi che per la prima volta avevano preso di mira il centro di Beirut e l’area settentrionale del Paese. Nonostante le pressioni della comunità internazionale e le preoccupazioni del presidente americano Joe Biden, che era tornato a chiedere un cessate il fuoco immediato, il governo israeliano non si è fermato nei suoi obiettivi.al tramonto ha infatti informato gli Usa di “un certo numero di operazioni”, anche di, in territorio libanese. “Ci hanno detto, in questo momento, che si tratta di operazioni limitate focalizzate sulle infrastrutture di Hezbollah vicino al confine, ma siamo in continuo dialogo con loro a riguardo”, ha riferito il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller.