Le perplessità dei costruttori edili | Sistema da rivedere ecco perché

(Di martedì 1 ottobre 2024) Itoscani di Confindustria non sono del tutto convinti che la patente a crediti renderà i cantieri più sicuri. "Non è la soluzione che avevamo chiesto", dichiara Rossano Massai, presidente di Ance Toscana. Per ridurre gli infortuni occorre innalzare la qualità del cantiere e questo, sottolinea, "dipende da diversi fattori: un progetto ben fatto, con prezzi giusti e un’adeguata previsione di risorse per la sicurezza e poi anche dalla qualità dell’impresa". "Nei cantieri pubblici, le aziende con appalti sopra i 150mila euro devono essere qualificate, ma manca invece - prosegue Massai - una qualificazione per i cantieri privati, che invece non è prevista. Questa patente a crediti, in qualche modo, può compensare questa lacuna e favorire una selezione graduale delle imprese.