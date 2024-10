La Scuola Basket Arezzo vince il torneo internazionale di Oswiecim

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – Lasi è aggiudicata ilball Unites” a, in Polonia. Il successo è stato merito dei ragazzi dell’Under15 New Silver Car che, accompagnati dal tecnico Umberto Vezzosi, hanno goduto di un’occasione di confronto sportivo con i coetanei provenienti da tutta Europa, abbinata a un momento formativo e di riflessione unico grazie alla visita ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Ad accompagnare la trasferta, anche l’assessore allo sport del Comune diFederico Scapecchi e il consigliere comunale Alessandro Caneschi che ne hanno approfittato per consolidare il gemellaggio che unisce le città di. La stessa Sba, peraltro, in passato aveva partecipato alstringendo un legame di amicizia con la società polacca promotrice dei Kadet