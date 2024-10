La Medicina nella vita e nelle opere dei Santi Padri in Oriente

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo la morte di Cristo e dei suoi Apostoli vi furono tanti medici che curavano gli ammalati ottenendo a volte guarigioni miracolose. Alcuni di questi effettivamente, esercitavano la, ma la maggior parte svolsero attività medica non documentata e, per questo, spesso circondata da leggenda. IUrsicino, Anastasia, Zenaide, Antioco di Mauritania, Leonilla, Medico martire (originario di Otricoli in provincia di Terni), Biagio, Alessandro, Cosma e Damiano operarono molte guarigioni miracolose ma, come già ho scritto in altre occasioni, non fu tanto la scienza umana che salvava quelli che ricorrevano alle loro cure quanto l’aiuto della Grazia Divina. Oggi scrivo su un periodo particolare dopo la morte di Cristo duranti il quale avvennero fatti di cui abbiamo la certezza.