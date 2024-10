Il Grande Quando | in arrivo in Italia il nuovo libro di Alan Moore il primo di una nuova saga

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 1 ottobre 2024), sceneggiatore di grandissime storie a fumetti del cadi Watchamen e V per Vendetta, ritorna sugli scaffali con unprogetto: The Great When – Il. Sarà , inoltre, ildi cinque romanzi che comporranno laLong London. Inlo potremo acquistare a partire dal prossimo 25 ottobre al costo di 17€ e l’edizione sarà curata dall’editore Fanucci e dalla traduttrice Tessa Bernardi. Il formato sarà un brossurato di 366 pagine. La storia di questocapitolo vedrà svilupparsi nella Londra del 1949 per poi ripercorrere l’intero Ventesimo secolo. Nel corso della lettura seguiremo scrittori, criminali e maghi londinesi in un atmosfera dominata dalla magia che coinvolgerà l’intera capitale britannica, la quale sarà vestita da abiti tutt’ora inediti.