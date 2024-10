Helena scopre Lorenzo e Shaila a dichiararsi e sbotta e piange | Me o lei

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nonostante ieri sera al Grande FratelloGatta e Javier Martinez siano stati trattati come la prima coppia di questa edizione, in realtà la ballerina è molto presa anche daSpolverato (che in questi giorni ha baciatoPrestes ed ha legato molto con lei). Ieri notte dopo la puntatasi è appartata con Javier e gli ha chiesto di esporsi di più: “Se ti va di baciarmi sul collo fallo, se ti va di avvicinarti di più fallo, prendi pure l’iniziativa. Io con te sto bene e lo sai, mi sono esposta molto“. Poco dopo però Shalia ha fatto una sorta di “esterna” conin piscina. I due hanno ammesso di essere attratti l’uno dall’altra e lei l’ha stuzzicato: “Io non ho scelto nessuno! Però vedo che tu l’hai fatto e allora mi comporto di conseguenza, sei con lei la Prestes e va bene“.