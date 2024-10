Furto al Reggiana Calcio Store vetrina spaccata con un tombino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Reggio Emilia, 1 ottobre 2024 –conal ‘’ di via Piccard 16, situato a pochi metri dall’entrata della sede sociale del club. Nella notte alcuni malviventi hanno utilizzato unche si trovava nelle vicinanze e lo hanno utilizzato per infrangere ladel negozio. Una volta entrati si sono diretti esclusivamente alla cassa dove hanno sottratto il denaro contante ancora depositato. Stranamente non hanno portato via gadget, cimeli e maglie da gioco anche di valore che si trovavano all’interno. Nel frattempo la società ha preventivamente chiesto scusa per eventuali disagi che potrebbero esserci durante la prevendita dei biglietti per la gara con lo Spezia di sabato, dal momento che loè anche punto di riferimento per i tifosi per quel che riguarda l’acquisto dei tagliandi d’accesso allo stadio.