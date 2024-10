Disperso nei boschi | ore di ricerche per un fungaiolo di 65 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ascoli Piceno, 1 ottobre 2024 – Pomeriggio dinel Piceno per un cercatore di funghi di 65: dell’uomo non si hanno più tracce da diverse ore. I vigili del fuoco del presidio di Arquata del Tronto lo stanno cercando dalle 17,45 quando è scattato l’allarme: l’uomo si era allontanato per cercare funghi nella frazione di Colle assieme al fratello. I due a un certo punto si sono separati e il 65enne non è più tornato a casa. In supporto ai vigili di Arquata anche una squadra giunta da Ascoli. Sul posto si sta approntando un’unità di comando locale. Stanno inoltre raggiungendo la zona i nuclei Sapr (sistemi a pilotaggio remoto) e cinofilo dai comandi di Fermo, Macerata, Pesaro Urbino e L’Aquila.