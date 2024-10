Da Meloni solo spot sul lavoro La nostra battaglia non si ferma Parla Lorefice M5S segretario della presidenza del Senato

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’AulaCamera ha bocciato l’’emendamento al ddlche propone l’istituzione del Salario minimo presentato dalle opposizioni. Pietrore M5S edi Palazzo Madama, la vostrasiqui? “Non siqui non tanto, e non, la, ma ladi oltre 3 milioni di lavoratori sottopagati, a cui viene negato il diritto sancito dall’articolo 36Costituzione, ovvero una retribuzione adeguata a garantire un’esistenza libera e dignitosa. La maggior parte dei Paesi europei ha un salario minimo. Insigni economisti, come David Card, hanno vinto il Nobel per l’economia dimostrando che il salario minimo non diminuisce affatto l’occupazione ma è benefico.