Catania | smontavano e trasportavano auto rubate in 2 arrestati dai Carabinieri

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gli investigatori del Nucleo Operativo della Compagniadi Fontanarossa hanno messo a segno un importate colpo nella lotta ai reati predatori e, in particolare, al riciclaggio divetture, arrestando un paternese di 58 anni, pregiudicato, e un 33enne residente a Santa Maria di Licodia, già gravati da precedenti di polizia, per “ricettazione in concorso”. In particolare, i militari dell’Arma, sono riusciti a scoprire un traffico illecito diche prima venivano nascoste a Paternò e, dopo essere state smembrate, ritornavano in città , su un furgone, per la vendita al mercato nero dei pezzi di ricambi.