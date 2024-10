Ballando con le Stelle il cachet di Barbara D’Urso | quanto guadagna per l’ospitata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 1 ottobre 2024)con le, ildiperSabato 5 ottobretornerà in tv partecipando come ballerina per una sera acon le, lo show in prima serata di Rai Uno. Per la sua ospitata, l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, scaricata l’anno scorso da Mediaset, avrà un ricco: 70mila euro. A rivelarlo è Dagospia, sempre ben informato quando si tratta dei dietro le quinte del mondo dello spettacolo: “Per averla – scrive il sito di Roberto D’Agostino – Milly Carlucci ha spinto sull’acceleratore, ha smosso mari e monti”. Non solo: la partecipazione acon lepotrebbe essere il preludio a un ingaggio dellada parte della Rai: “C’è chi accenna alla possibilità di quattro prime time per inizio 2025 o addirittura uno sbarco nel daytime per la prossima stagione (avvisate Matano e Venier!).