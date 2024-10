Arrampicata sportiva Coppa del Mondo | quattordici azzurri a Seoul per la tappa finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) il Kangnam Spots Climbing Center di, in Corea del Sud, è pronto ad ospitare l’ultimastagionale delladeldi. Nello speed, specialità olimpica, sono attesi Matteo Zurloni, Ludovico Fossali, Alessandro Boulos, Gian Luca Zodda, Luca Robbiati e Agnese Florio. Al via nel boulder e nella lead Laura Rogora, Camilla Moroni e Filip Schenk. Nicolò Sartirana, Giulia Medici e Giorgia Tesio si vedranno impegnati solo nella sfida sui blocchi, mentre Giorgio Tomatis e Giovanni Placci saranno protagonisti della prova con corda e imbrago. I risultati dell’appuntamento sudcoreano saranno determinanti ai fini della classifica generale. Per l’Italia i riflettori sono puntati sulla speed maschile, con Zurloni che vanta un 2195 come punteggio, mentre Fossati è a quota 1960.