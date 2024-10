Ale e Franz al Perla Resort & Entertainment venerdì 4 ottobre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 1 ottobre 2024)celebra il 31° anniversario con il cabaret di Ale eIn occasione del 31° anniversario, ilorganizza una serata all’insegna del divertimento e della comicità italiana. Il formidabile duo comico Ale e, salirà sul palco della sala spettacoli Arena il prossimoalle ore 22.00 per uno show di cabaret che saprà intrattenere e far ridere il pubblico con l’inconfondibile comicità degli autori.Ale edaranno vita a uno spettacolo che esplorerà con ironia l’equilibrio e il disequilibrio dei rapporti umani, mettendo in scena tutte le sfumature della relazione tra due persone: comprensione, contrasto, litigio e complicità. Le loro gag, ricche di ritmo e improvvisazione, sapranno coinvolgere il pubblico e garantire momenti di puro divertimento.