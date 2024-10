Addio anche a lei Lutto nella musica italiana la storica cantante morta a 78 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si è spenta ieri a Taormina quattro giorni dopo il suo 78esimo compleanno, ma la notizia della morte dellaè stata diffusa solo poche ore fa. Una carriera cinquantennale, iniziata nel 1968 ed impreziosita nel corso deglidalle collaborazioni con Renato Zero e Franco Battiato. Nata a Catania da padre italiano e madre egiziana, dopo aver partecipato a vari concorsi canori, approda nel 1966 al Festival degli sconosciuti di Ariccia, dove guadagna l’attenzione dei discografici per le sue interpretazioni e per le sue doti vocali. >> “Ma cosa è stato?!”. Brividi a Unomattina, choc durante la diretta: Massimiliano Ossini gelato. “Mai successa una cosa del genere” La prima incisione, nel 1968, è Supergiù Superman: si tratta del lato B di un 45 giri curato da Ruggero Cini per la colonna sonora del film I tre supermen a Tokyo.