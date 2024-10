A BergamoScienza incontro per fare chiarezza sulla relazione fra trombosi e cancro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Bergamo. Fondazione ARTET presenta la conferenza dal titolo “Tumori femminili e: quanto ne sappiamo?”, in programma mercoledì 2 ottobre alle 21 al PalaSDF a NXT Station, Piazzale degli Alpini – Bergamo. L’è organizzato in collaborazione con il progetto “Insieme si può. insieme funziona” nell’ambito del Festival. Esiste unaimportante tra. Nei pazienti oncologici, dopo ilstesso, la seconda causa di morte è rappresentata dal tromboembolismo. Il rischio di– la formazione di un coagulo nel sangue – è da 4 a 11 volte superiore nei pazienti malati dirispetto alla popolazione generale senza tumore. Un dato ancora più importante se si considera ilal seno e ilall’ovaio: per esempio, fino al 27% delle donne con tumore all’ovaio sviluppa questa complicazione.