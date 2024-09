Vuoi fare? De Martino e la sexy farmacista dalla Puglia | temperatura rovente in studio | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) A metà partita di Affari tuoi, il Dottore offre 45mila euro a Pasquale e Anna, marito e moglie concorrenti della puntata del quiz show di Rai 1 condotto da Stefano Deandata in onda domenica sera, 29 settembre. L'ex pacchista della Basilicata è in ambasce, ci pensa, rivolgendosi alla moglie le sussurra: "Qua subentri tu". La coppia ha il sogno di pagarsi il viaggio di nozze mai fatto, in Portogallo: "Per i 25 anni di nozze, per le nozze d'argento Con 45mila il viaggio di nozze lo fate, molto comodi". Ma Pasquale punta ai 300mila euro, perché c'è una ristrutturazione importante da. "Rifiuto e vado avanti". Ed è il secondo assegno da 45mila uro tritato nel giro di pochi minuti. Via dunque ai tre tiri. Il primo è il pacco 18, con la bella pacchista della, per l'esattezza da Corato. "La nostra bella Miriana,", la presenza De