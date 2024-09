UltrasGip | sudditanza Inter verso curva

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 30 settembre 2024) 12.55 Le indagini evidenziano "che la societàista si trova in una situazione dinei confronti degli esponenti dellaNord,finendo per agevolarli,seppur obtorto collo".Così il gip di Milano Santoro nell'ordinanza delle misure cautelari per esponenti delle curve die Milan. "Non meno preoccupante",per la violenza delle azioni degli indagati,"è lo spaccato dellaSud" milanista, scrive il gip. Avviato anche il "procedimento di prevenzione" pere Milan, che non sono indagate.