Ultime Notizie Roma del 30-09-2024 ore 13 | 10

(Di lunedì 30 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Maxi operazione delle forze dell’ordine contro decine di indagati quasi tutti riconducibili alle tifoserie ultras di Inter e Milan per i reati connessi al Giro d’affari legato al contesto calcistico sai destinatari delle misure cautelari tra carcere e domiciliari ci sono Luca Lucci e Renato Bosetti il primo capo della curva milanista il secondo neo capo della curva nord interista dopo l’arresto di Andrea Beretta per l’omicidio di Antonio entrambi destinatari di ordinanza in carcere così come Marco Ferdico curva interista ordinanza anche per Beretta già in carcere per l’omicidio è per Christian Rosiello noto come il Bodyguard Fedez perché rimasto coinvolto nel presunto pestaggio ai danni di Cristian Iovino il dry prosegue con gli attacchi nel Libano in un raid nel centro di Beirut ucciso il ...