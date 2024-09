Sparo di Capodanno Campana ritira la querela nei confronti di Pozzolo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Emanuele, deputato vercellese di Fratelli d'Italia, non andrà a processo per il reato di lesioni nella vicenda dellodialla Pro Loco di Rosazza, nel Biellese. A pochi giorni dall'apertura dell'udienza preliminare, che era fissata per l'8 ottobre al tribunale di Biella, è stato raggiunto un accordo per il risarcimento tra il parlamentare e Luca, l'elettricista di Candelo rimasto ferito alla coscia nella notte del 31 dicembre 2023. Lo conferma all'AGI l'avvocato di, Marco Romanello. Nessuna indiscrezione sull'importo della somma concordata, per la quale vige una clausola di riservatezza, ma il legale spiega: «ha ritenuto soddisfacente il risarcimento ed ha rimesso la». Non sarà, quindi, oggetto di dibattito in aula la ricostruzione dei fatti, su cui non c'è una versione univoca.