Sinner come lo presentano gli arabi nello spot del Six Kings Slam | sconcerto mondiale | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Jannike il suo volto quanto valgono? Il valore è inestimabile. Quello che è certo è che il numero uno al mondo ha diversi sponsor, compare in televisione spesso (nelle pubblicità De Cecco, Fastweb ecc) e non smette di far parlare di sé. Anche in negativo, dopo il ricordo della Wada per il caso del contagio indiretto da Clostebol.è un volto da star che, nelle ultime ore, è stato ripreso anche al posto di quello del David di Michelangelo, la nota scultura conservata nella Galleria dell'Accademia a Firenze. È successo nelpromozionale del Six, torneo di esibizione di lusso in programma dal 16 al 19 ottobre ina Saudita, a Riyad., al posit della fionda, tiene in mano una racchetta. Il tennista, attualmente impegnato nell'Atp di Pechino — è al terzo turno contro il ceco Lehecka (oggi il via alle 13.