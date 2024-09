Sale sul tetto per effettuare alcuni lavori Fatale per un ottantenne il volo di alcuni metri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) CARLAZZO (Como) Un tragica caduta dal, mentre stava facendodi manutenzione nella sua abitazione. È morto sul colpo ieri mattina Graziano Antonio Caneva, 80 anni, originario di Carlazzo e residente in via Sant’Antonio, dove ieri mattina ha deciso di sistemare qualcosa suldi casa. Alle 8.30 è salito, utilizzando una scala, ma poi all’improvviso è caduto, facendo undiche gli ha causato ferite gravissime. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, e sul luogo dell’incidente sono arrivate subito un’ambulanza e un’automedica partite da Porlezza: il medico, davanti alla gravità della situazione, nel frattempo aveva chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che si è alzato indalla base di Como. Ma per Caneva ormai non c’era più nulla da fare.