Record storico dei dati globali archiviati un approfondimento

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un trend inarrestabile che sta spingendo il mercato del “data fabric”, un’architettura che consente alle aziende d’integrare e gestire in maniera fluida iprovenienti da fonti differenti Oggi la quantità digenerati ea livello globale è enorme e in costante crescita: secondo quanto riportato recentemente da Forbes, a partire dal 2023, si prevedono 120 zettabyte di, considerando che 1 zettabyte equivale a 1 miliardo di terabyte. Una cifra impressionante, che supererebbe il numero di stelle nell’universo osservabile e che sarebbe destinata a crescere in maniera esponenziale, raggiungendo i 200 zettabyte entro il 2025 (+67% in due anni), secondo le ultime stime di Cybersecurity Ventures.