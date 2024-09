Perseguitato cosa non mi convince in questa storia Pietrngeli le parole pesantissime su Sinner e il doping

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il miglior Perry Mason ideologico di Jannikè colui che altre volte lo ha un po' stuzzicato, a tal punto da far pensare fosse geloso di lui: Nicola Pietrangeli. Ovvero il campione degli anni '60 contrapposto in modo angolare al fuoriclasse moderno. Nella vicenda “perfida Wada” Nick, che sta spopolando con il docufilm “Nicola & Pietrangeli” su Raiplay, ha le idee chiarissime. Lei ritiene che l'affaire Clostebol e questo ricorso Wada rasentino il paradosso? «È roba surreale: Jannik è il più bravo del mondo, ha 23 anni e che bisogna avrebbe di doparsi?».Come spiega il ricorso? «Non lo capisco proprio, per me la vicenda era chiusa a doppia mandata un mese fa al momento dell'assoluzione di».Lo ritiene un? «In un certo senso, sì. È un bravissimo ragazzo».pensa della Wada? «È una commissione che usa due pesi e due misure.