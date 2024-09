Nigeria guardiano di uno zoo sbranato da un leone

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024) Undi uno zoo inè morto dopo essere stato aggredito da un. L’incidente è avvenuto all’interno del Presidential Library Wildlife Park ad Abeokuta nel sud-ovest del Paese, di proprietà dell’ex presidente Olusegun Obasanjo. Secondo quanto ha spiegato la Bbc la vittima, un 35enne del posto, non aveva chiuso correttamente il recinto dell’animale dopo essere andato a portargli il cibo. A questo punto il felino lo avrebbe aggredito azzannandolo al collo, procurandogli ferite mortali. Il caso non è isolato, in quanto nel 2023 un altroera stato aggredito e ucciso da unpresso l’Università Obafemi Awolowo, sempre insudoccidentale. Unin uno zoo (Getty Images).