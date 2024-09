Luna Rossa-Ineos lunedì cruciale a Barcellona Previsto vento medio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024)Prada Pirelli eBritannia torneranno in azione quest’oggi aper la quinta e sesta regata della Finale di Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. La giornata di riserva verrà dunque sfruttata per recuperare i due match race non disputati sabato, riportandosi così in pari con la tabella di marcia in vista di martedì. Ovviamente il regolare svolgimento del programma odierno dipenderà dalle condizioni meteo, con le previsioni della vigilia che parlano di un range ditra gli 8 ed i 15 nodi (con cielo soleggiato, 26°C ed un’onda di 60 centimetri). La situazione dovrebbe dunque essere ottimale per la navigazione degli AC75, pronti a regalare grande spettacolo nelle acque catalane.